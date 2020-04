View this post on Instagram

! Уже даже не вспомню перед какой игрой это было, но как-то раз Валерий Васильевич Лобановский на предыгровой установке на матч Лиги Чемпионов неожиданно задал нам интересный вопрос: — Что самое главное в танке? Были разные варианты ответа Прозвучали и размер орудия и толщина брони и быстроходность (скорость) и гусеницы, чтобы подвижность была и не проскальзывали... Со свойственным терпением Валерий Васильевич выслушал все версии, кивая головой, а потом сказал и мы просто разразились смехом!!! — В танке, главное, не бздеть!!! По-моему, это был матч против грозной Барселоны в Киеве (3:0) К чему я это... Не надо боятся! Не надо паниковать! Надо быть проинформированным! Надо быть готовым! И надо знать, что надо делать! Да пребудет с вами t36.6