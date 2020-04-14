Джерело - Чемпіон.
Колишній голкіпер Динамо Олександр Шовковський згадав одну з установок Валерія Лобановського перед матчем Ліги чемпіонів.
Про це він написав у своєму Instagram.
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"Уже навіть не згадаю, перед якою грою це було, але якось одного разу Валерій Васильович Лобановський на передматчевій настанові Ліги чемпіонів несподівано поставив нам цікаве питання.
"Що найголовніше в танку?", – запитав тренер. Були різні варіанти відповіді: розмір гармати, товщина броні, швидкість гусениці...
З властивим терпінням Валерій Васильович вислухав всі версії, киваючи головою, а потім сказав таке, від чого ми просто вибухнули сміхом! "В танку головне не бздіти", – сказав Лобановський. Здається, це був матч проти грізної Барселони у Києві (3:0).
До чого я це... Не треба бояться! Не треба панікувати! Треба бути поінформованим! Треба бути готовим! І знати, що треба робити! Хай буде з вами 36,6", – написав СаШо.
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! Уже даже не вспомню перед какой игрой это было, но как-то раз Валерий Васильевич Лобановский на предыгровой установке на матч Лиги Чемпионов неожиданно задал нам интересный вопрос: — Что самое главное в танке? Были разные варианты ответа Прозвучали и размер орудия и толщина брони и быстроходность (скорость) и гусеницы, чтобы подвижность была и не проскальзывали... Со свойственным терпением Валерий Васильевич выслушал все версии, кивая головой, а потом сказал и мы просто разразились смехом!!! — В танке, главное, не бздеть!!! По-моему, это был матч против грозной Барселоны в Киеве (3:0) К чему я это... Не надо боятся! Не надо паниковать! Надо быть проинформированным! Надо быть готовым! И надо знать, что надо делать! Да пребудет с вами t36.6