Бразильський футболіст помер під час сеансу фізіотерапії

Кортес помер у віці 22 років

Джерело - Чемпіон.

Захисник бразильського клубу Гуарані, що виступає в другому дивізіоні, Тьяго Кортес трагічно пішов з життя.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Інцидент стався вчора, 13 квітня. 22-річний бразильський футболіст, останнім часом відновлювався після травми коліна, відправився в лікарню на сеанс фізіотерапії. В ході процедури він відчув себе погано і помер. Точні причини смерті не уточнюються.

Раніше, еквадорського футболіста застрелили біля будинку.