Бразильський футболіст помер під час сеансу фізіотерапії

Джерело - Чемпіон.
Захисник бразильського клубу Гуарані, що виступає в другому дивізіоні, Тьяго Кортес трагічно пішов з життя.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Інцидент стався вчора, 13 квітня. 22-річний бразильський футболіст, останнім часом відновлювався після травми коліна, відправився в лікарню на сеанс фізіотерапії. В ході процедури він відчув себе погано і помер. Точні причини смерті не уточнюються.
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O Guarany está de luto. Faleceu na tarde desta segunda (13), em Florianópolis nosso zagueiro Tiago Cortes. O atleta estava compondo o elenco atual do clube. Sua partida nos deixa consternados. Só temos a agradecer lembrar com carinho o empenho de Tiago e a ótima relação construida nos meses de convivência no Estrela d'Alva. Desejamos muita força para a família de Tiago. Descansa em paz, Cortes.
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