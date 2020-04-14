Шуфрич: Для Говерли Одонкор був як Тотті або Дель П'єро

У Говерлі, яка вже припинила своє існування, навколо Одонкора повинні були рости хлопці, яких взяли з Першої ліги.

Про це заявив колишній віцепрезидент клубу Олександр Шуфрич.

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"І якщо я можу взяти Одонкор на місце правого півзахисника, чому я повинен брати замість нього українця, враховуючи такі запити? Якби це виправдано різницею на полі або невеликим контрактом, ми б концентрувалися на українських футболістів.

Ідея була в тому, що навколо того ж Одонкора повинні були рости хлопці, яких ми взяли з Першої ліги. Мені здається, коли ти проходиш в команду, де є такі футболісти, як Дель П'єро або Тотті, ти поруч з ними ростеш. Для Говерли Одонкор був як Тотті або Дель П'єро, у якого той же Трухін повинен був брати все найкраще. В цьому була ідея, а не в якомусь піарі чи залученні уваги. Це об'єктивна реальність. Одонкор приносив нам очки і, здається, в кожному матчі, де ми брали три бали, відзначався результативними діями.

До мене якось підійшов один з футболістів і запитав: Як так? Чому у мене така зарплата, а у Одонкор - така?. Я тоді відповів, що у Одонкор є три такі медалі, з якими ти, якщо будеш плавати в басейні, просто потонеш. Людина грала на такому рівні, на якому ти, на жаль, вже не зіграєш, і у тебе є можливість взяти у нього найкраще. При цьому, футболісти, які задавали такі питання, свій найбільший контракт в кар'єрі мали саме в Говерлі, ніхто з них потім не пішов на підвищення", - зазначив Шуфрич.