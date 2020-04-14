Галліані: Шевченко був одним з найважливіших придбань Мілана

Найважливішими придбаннями Мілана за останні 31 рік були Кака, Андрій Шевченко, Роналдіньйо, Веа, Бобана, Савічевич.

Про це заявив колишній віцепрезидент клубу Адріано Галліані.

"Коли ми прийшли у Мілан (разом із Сильвіо Берлусконі - прим.ред.), клуб мав великі фінансові проблеми, але була і хороша основа для команди. Ми одразу підписали Гулліта і Ван Бастена, а вже наступного року прийшов Райкард.

У нас вже був відмінний захист і ми додали в команду більше чемпіонів. Кака завжди залишиться в моєму серці. Шевченко - великий. Те саме стосується Роналдіньйо, Веа, Бобана, Савічевича. Є дуже багато гравців, з якими я і досі підтримую близькі стосунки.

Також ми намагалися придбати Дель П’єро до його переходу в Ювентус. Я шкодую, що ми не підписали його.

Те ж саме з Кріштіану Роналду. Йому тоді було 16 років, але Спортинг виставив занадто високу ціну", - зазначив Галліані.