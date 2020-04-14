Чемпіонат з футболу в Білорусі є державним піаром, який білоруси добре дуже використовують, щоб розповісти про свою країну всьому світу.

Про це заявив коментатор і ведучий Матч ТВ Георгій Черданцев.

"Я не хочу наших сусідів чудових ображати, але просто не всяка гра з м'ячем називається футбол і її потрібно показувати по телевізору. Тобто показувати можна все що завгодно, але питання в тому, повинен ти це дивитися, чи не повинен.

Розумієте, канал не може жити без прямого ефіру, він створюється в першу чергу для прямих трансляцій. Якщо у тебе є можливість щось показувати лайв, це потрібно обов'язково робити. З точки зору того, чому чемпіонат Білорусі у нас, - це все зрозуміло й правильно.

Але я, звичайно, це не дивлюся, бо мені це не цікаво. Все-таки футбол - це не хліб насущний, це розвага, а я хочу мати якісну розвагу. Для мене якісна розвага - це Ліга чемпіонів, яку я можу дивитися не тільки по роботі, а заради задоволення. А дивитися просто як штовхають м'яч... Я ось з сином гру зняв, виклав в інстаграм, один на один ми грали. Мені здається, це зібрало більше глядачів, ніж матчі чемпіонату Білорусі.

Не всяка гра в м'яч - це видовище. Мені здається, це просто такий державний піар, який білоруси добре дуже використовують, щоб розповісти про свою країну всьому світу", - сказав Черданцев.