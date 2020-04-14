У колишнього нападника збірної Колумбії зґвалтували корову

Джерело - The Sun.
Колишній гравець збірної Колумбії Мігель Борха має страхітливий випадок на його фермі.
Про це заявив сам ексгравець.
"Хтось кілька днів тому зґвалтував мою корову і залишив на землі. Я вірю в Бога і молюся, щоб вона видужала.
Сподіваюся, що Він покарає цих людей", - сказав Борха.
Junior striker Miguel Borja with a grim and unsettling report on how he has been spending his quarantine up on Colombia's Caribbean coast: nursing his sick cow back to health after a bunch of drugged up scrotes broke into his farm & raped the poor animal.https://t.co/NeJjdTw7iA— Carl Worswick (@cworswick) April 11, 2020
Нагадаємо, Наполі слідкує за двома гравцями Динамо.