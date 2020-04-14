У колишнього нападника збірної Колумбії зґвалтували корову

Колишній гравець збірної Колумбії Мігель Борха має страхітливий випадок на його фермі.

Про це заявив сам ексгравець.

"Хтось кілька днів тому зґвалтував мою корову і залишив на землі. Я вірю в Бога і молюся, щоб вона видужала.

Сподіваюся, що Він покарає цих людей", - сказав Борха.