Кейн відповідає трансферній політиці Манчестер Юнайтед - Невілл

Джерело - ua-football.com.
Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн підійде Манчестер Юнайтед.
Про це розповів колишній захисник МЮ Гарі Невілл.
"Я думаю, що він відповідає трансферній політиці МЮ. Клуб завжди прагнув підписувати найкращих англійських футболістів - Рой Кін, Брайан Робсон, Ріо Фердінанд, Вейн Руні. Минулого літа був підписаний Магвайр.
Важливо: Тоттенгем націлений підписати Коутінью
Кейн - розумний хлопець. Я не думаю, що він підтримав свій клуб кілька тижнів тому (Тоттенгем спочатку знизив зарплати гравців)", - розповів Невілл.
Нагадаємо, Тоттенгем готовий продати Кейна.