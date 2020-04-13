Кейн відповідає трансферній політиці Манчестер Юнайтед - Невілл

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн підійде Манчестер Юнайтед.

Про це розповів колишній захисник МЮ Гарі Невілл.

"Я думаю, що він відповідає трансферній політиці МЮ. Клуб завжди прагнув підписувати найкращих англійських футболістів - Рой Кін, Брайан Робсон, Ріо Фердінанд, Вейн Руні. Минулого літа був підписаний Магвайр.

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Кейн - розумний хлопець. Я не думаю, що він підтримав свій клуб кілька тижнів тому (Тоттенгем спочатку знизив зарплати гравців)", - розповів Невілл.