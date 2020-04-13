Поточний сезон Першої ліги можна дограти лише у випадку, коли карантин завершиться у травні.

Про це розповів головний тренер Миная Василь Кобін.

"Думаю, якщо карантин закінчиться 24 квітня або, швидше за все, десь у травні, тоді сезон закінчимо в червні і це оптимальний варіант. А якщо карантин триватиме до літа, десь до середини червня, то не бачу сенсу догравати чемпіонат.

Як його продовжити? Грати кожні 2-3 дні? У першій лізі великі відстані і незрозуміло, як будуть їздити поїзди, автобуси, то як ми будемо всюди встигати? Локація в першій лізі дуже велика, і це створить купу проблем в таких умовах.

Всі розуміють, які бюджети у команд першої ліги. Зрештою, після карантину у багатьох клубів він зміниться, а у декого його взагалі не буде. Попереду можлива фінансова криза, і футболу, як і клубів, стане менше.

А в липні ж запланований вже новий сезон, то не виключаю, що всі зусилля спрямують на нього", - сказав Кобін.