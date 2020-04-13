Маліновський: Керівництво Аталанти боялося, що я можу сказати щось зайве

Керівництво Аталанти не забороняло українцю Руслану Маліновському спілкуватися з пресою про коронавірус.

Про це заявив сам футболіст.

"Керівництво клубу не забороняло розповідати про ситуацію. Вони просто боялися, що я можу сказати щось зайве. Але на даний момент все налагоджується, тому, це були рекомендації, що бажано не давати коментарів по клубу і ситуації в Бергамо. А зараз вони не проти того, щоб щось можна було прокоментувати", - сказав Маліновський.