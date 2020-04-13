Стала відома дата відновлення чемпіонату України

Футбольні чиновники принципово хочуть закінчити чемпіонат, щоб уникнути можливої війни за друге місце між Зорею і Динамо.

Про це заявив ведучий футбольного шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков.

"В УПЛ хочуть закінчити чемпіонат, щоб уникнути можливої війни за друге місце між Зорею і Динамо. Попередній план - відновити чемпіонат у першій половині червня. Але навіть якщо доведеться повертатися до футболу в липні, в УАФ порахували, що вони встигають.

6 тижнів треба для того, щоб закінчити чемпіонат і Кубок. Тому, в принципі, можемо і в липні починати", - зазначив Болотніков.