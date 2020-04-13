Грімм - про розмір своєї зарплати: Для іноземних експертів це звичайні гроші

Половину зарплати президента Томаса Грімма платила УАФ, другу частину - УПЛ.

Про це заявив сам Грімм.

"Правда, що я отримував величезну зарплату? Цим чуткам ніколи не надавав значення. Не знаю, звідки вони бралися. Я - іноземний фахівець, по цій категорії мене і оцінювали. Половину зарплати платила УАФ, другу частину - УПЛ. Для іноземних експертів це звичайні гроші.

А що ви вкладаєте в поняття величезної зарплати? Не перебільшуйте, я отримував майже ті ж гроші, що і на посаді президента чемпіонату Швейцарії", - сказав Грімм.