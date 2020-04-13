Суркіс - про орендованих гравців: Я роблю дзеркально все, що робить Шахтар у цьому плані

Якби дозволили орендованим футболістам грати у всіх матчах, то цьому етапі наш чемпіонат піднявся б на якісно новий рівень.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"Якби першим кроком ми дозволили нашим орендованим футболістам грати у всіх матчах, навіть проти нас, як це прийнято в усьому світі, то, думаю, на цьому етапі наш чемпіонат піднявся б на якісно новий рівень. Але для цього потрібно дозволити грати всім, щоб це не було винятком. Щоб, наприклад, не було такого, що я дозволяю Лєднєву грати проти Динамо. Я роблю дзеркально все, що робить Шахтар у цьому плані. А Шахтар дзеркально робить все, що робить Динамо. Тому, перш за все, потрібно підняти інтерес. А як це зробити - наявністю якісних футболістів. І сьогодні - зобов'язати всі клуби, у яких є футболісти в оренді, щоб вони продовжували виходити на поле навіть проти тих команд, яким належать.

Це можуть зробити УПЛ і УАФ, у них є ці важелі. Динамо і Шахтар диктують правила? Ми нічого такого не робимо, просто говоримо про те, що ми повинні домовитися, щоб наші футболісти могли боротися проти нас так само, як це роблять проти інших команд. Хоча б на якомусь етапі, 2-3 роки, поки чемпіонат не підніметься на новий рівень", - сказав Суркіс.