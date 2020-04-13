 Капітан Динамо готовий до скорочення зарплати у клубі | Футбол | Champion.com.ua
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Капітан Динамо готовий до скорочення зарплати у клубі

Сьогодні 08:40 525 0
Сидорчук - про можливе скорочення зарплат під час карантину
Капітан Динамо готовий до скорочення зарплати у клубі
#Сидорчук, #Динамо

Джерело - Великий футбол.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук позитивно ставиться до скорочення зарплат у клубі через епідемію коронавірусу.

Про це заявив сам футболіст.

"Карантин проходить вдома у закритому режимі. Вільного часу практично немає. Є тільки після обіду. До цього часу у нас графік, тренування. Перший тиждень виконував 50%, зараз вже щільно сів на програму. Раніше можна було бігати в лісі, але після того, як закрили лісопаркову зону, все стало складніше. Бігової роботи на базі бракує для повноцінної роботи.

Хочеться швидше побачити партнерів. Що стосується скорочення зарплат, я б 100% пішов на поступки. Але я говорю тільки за себе, а не від імені команди. Вже четвертий тиждень ми не граємо. Але кожен може вирішувати так, як він вважає за потрібне. Немає поганих або хороших. У людей можуть бути різні сімейні ситуації. Кредити або хворіють родичі", - сказав Сидорчук.

Нагадаємо, колишній футболіст Динамо виграв у Суркіса в картах кілька тисяч доларів.

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