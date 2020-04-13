Капітан Динамо готовий до скорочення зарплати у клубі

Капітан Динамо Сергій Сидорчук позитивно ставиться до скорочення зарплат у клубі через епідемію коронавірусу.

Про це заявив сам футболіст.

"Карантин проходить вдома у закритому режимі. Вільного часу практично немає. Є тільки після обіду. До цього часу у нас графік, тренування. Перший тиждень виконував 50%, зараз вже щільно сів на програму. Раніше можна було бігати в лісі, але після того, як закрили лісопаркову зону, все стало складніше. Бігової роботи на базі бракує для повноцінної роботи.

Хочеться швидше побачити партнерів. Що стосується скорочення зарплат, я б 100% пішов на поступки. Але я говорю тільки за себе, а не від імені команди. Вже четвертий тиждень ми не граємо. Але кожен може вирішувати так, як він вважає за потрібне. Немає поганих або хороших. У людей можуть бути різні сімейні ситуації. Кредити або хворіють родичі", - сказав Сидорчук.