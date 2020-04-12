Легендарний нападник збірної Італії вилікувався від раку

Колишній нападник збірної Італії Джанлука Віаллі вилікувався від раку підшлункової залози.

Про це заявив сам Віаллі.

"Я в порядку. У грудні я завершив 17-місячний курс хіміотерапії, який складався з двох циклів, один з яких тривав вісім місяців, другий - дев'ять. Це було важко фізично і морально навіть для такого сильного людини, як я. Аналізи не показали ніяких ознак хвороби. Відновити своє здоров'я - значить знову дивитися на себе в дзеркало, бачити, як росте волосся, не малювати брови олівцем. Мені дуже пощастило в порівнянні з багатьма іншими", - розповів Віаллі.