Вернидуб вказав причину, по якій його команда не змогла обіграти аутсайдера чемпіонату

Солігорський Шахтар просидів на одній половині поля у поєдинку 4-го туру чемпіонату Білорусі проти Смолевичів.

Про це заявив наставник Шахтаря Юрій Вернидуб.

"Два тайми на одній половині поля сиділи: били-били і не забили. Так, у господарів був удар у поперечину. Що ще було? Тут особливо нічого коментувати. По грі переграли, але не забили м'яч. Народжуємо гол. Поки що ці пологи не відбулися. Треба забити - може прорве.

Я хлопцям сказав, що ми повинні бути не стадом, ми повинні бути зграєю голодних диких вовків, які виходять на поле і хочуть тільки перемоги. Сьогодні я побачив цю зграю вовків. І гратимуть ті, хто буде гризти землю і доводити. Мені подобається, коли виходять люди і борються за кожен м'яч.

І Смолевичам, і нам сьогодні заважало поле. Не тієї якості, якої нам би хотілося. Говорили, що його поллють за півтори години до гри, але я цього навіть не побачив. Воно як було сухим, так і залишилося. Це ні в якому разі не докір працівникам стадіону, вони як змогли, так і підготували. Дякуємо й за це", - сказав Вернидуб.