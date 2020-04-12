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Через коронавірус ФІФА може відкрити третє трансферне вікно у році

Вчора 23:55 1071 0
Вікна можуть перенести, якщо перерваний сезон триватиме довше, ніж очікувалося
Через коронавірус ФІФА може відкрити третє трансферне вікно у році
#ФІФА

Джерело - sport.ua.

ФІФА може відкрити третє трансферне вікно для переходів футболістів через пандемію COVID-19. 

Про це повідомляє L'Equipe.

Міжнародна федерація хоче прийняти гнучкі рішення щодо термінів трансферних вікон.

ФІФА хоче адаптувати періоди трансферних вікон в футбольному календарі. Їх цілком можуть перенести, якщо перерваний зараз сезон триватиме довше, ніж очікувалося. Нині існує два трансферних періоди: один влітку, інший взимку.

Нагадаємо, у ФІФА назвали умови відновлення футбольного сезону.

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