Джерело - sport.ua.
ФІФА може відкрити третє трансферне вікно для переходів футболістів через пандемію COVID-19.
Про це повідомляє L'Equipe.
Міжнародна федерація хоче прийняти гнучкі рішення щодо термінів трансферних вікон.
ФІФА хоче адаптувати періоди трансферних вікон в футбольному календарі. Їх цілком можуть перенести, якщо перерваний зараз сезон триватиме довше, ніж очікувалося. Нині існує два трансферних періоди: один влітку, інший взимку.
Нагадаємо, у ФІФА назвали умови відновлення футбольного сезону.