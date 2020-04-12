Вікна можуть перенести, якщо перерваний сезон триватиме довше, ніж очікувалося

ФІФА може відкрити третє трансферне вікно для переходів футболістів через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє L'Equipe.

Міжнародна федерація хоче прийняти гнучкі рішення щодо термінів трансферних вікон.

ФІФА хоче адаптувати періоди трансферних вікон в футбольному календарі. Їх цілком можуть перенести, якщо перерваний зараз сезон триватиме довше, ніж очікувалося. Нині існує два трансферних періоди: один влітку, інший взимку.

Нагадаємо, у ФІФА назвали умови відновлення футбольного сезону.