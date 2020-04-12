Рибка: У Динамо дарували футболку, у Шахтарі - конверт з грошима

Голкіпер - про святкування Дня народження

Голкіпер Олександр Рибка, який зараз захищає кольори азербайджанського Сабаїла, у Динамо та Шахтарі отримав різні подарунки на День народження.

Про це заявив сам голкіпер.

"Як раніше вітали іменинників в Динамо і Шахтарі? В Динамо дарували ігрову футболку з автографами всіх футболістів, у Шахтарі - конверт з грошима. Чи доводилося колись виходити на поле в День народження, 10-го квітня? Якби не карантин, як раз на 10-е квітня випадав матч Сабаїла в чемпіонаті. Чи були раніше матчі в день народження, не згадував навіть. Здається, якось було діло. З Динамо грали проти Зорі в Києві. Зіграли 2:2, а потім ввечері я запросив партнерів посидіти відсвяткувати в ресторан", - зазначив Рибка.

Раніше, Вербич закликав не панікувати.