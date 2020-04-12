На тренуваннях у донецькому Олімпіку Вісенте Гомес спочатку завжди сміявся з футболістів.

Про це заявив голкіпер Авангарду Вадим Солдатенко.

"Вісенте Гомес запам’ятався своїми ідеями та новаціями. Але ми довго не могли повною мірою зрозуміти специфіку гри, бо на це реально потрібен був час. Більше того, до рівня механізму дійшло років за два, тобто коли вже не думаєш, а на підсвідомості розумієш гру.

Пам’ятаю, він спочатку завжди сміявся з нас на тренуваннях. Я вже зараз помічаю, що деякі тренери починають застосовувати прийоми Вісенте в своїх клубах, але він був першим в Україні.

Це класний тренер, але водночас й не менш гарна людина. Гомес завжди знав цю тонку межу - під час матчу він міг бути жорстким, десь накричати, але після гри над ним міг спокійно кожен пожартувати - це спокійно сприймалося.

Взагалі за іспанців Динамо дуже класно виступало. Одного року команди Динамо усіх років, в тому числі й перша стали чемпіонами в своїх першостях. На мою думку, це сталося саме завдяки іспанським спеціалістам. Саме вони запропонували єдину схему гри для всіх команд незалежно від віку, тобто потрапивши з умовного дубля до основи - тобі не треба було зайвий раз перелаштовуватися", - розповів Солдатенко.