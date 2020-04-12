Худжамов: Відпустіть Бутка, навіщо поповнювати цей цвинтар похованих талантів

Рустам Худжамов не розуміє, чому донецький клуб намагається утримати всіх своїх вихованців, а не продає їх.

Про це сказав сам колишній голкіпер Маріуполя.

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"Наскільки я знаю, 15 на 15 не планують грати в футбол, розширювати галявину теж. Якщо у тебе є свій вихованець, який не грає, працює академія, то для тих, хто в ній сидить, яка перспектива? Вони йдуть куди? В першу команду, швидше за все, вони не потраплять. Так продайте його.

Є три кращі академії, які продають своїх гравців: Динамо Загреб, Бенфіка і Аякс. Це три найуспішніші школи Європи, так станьте четвертою - що Динамо, що Шахтар.

Візьмемо Богдана Бутка. Я з ним грав, фантастичний правий захисник. Не грає людина півроку-рік - відпустіть його. У мене була така ж ситуація. Заробіть гроші, навіщо ви його мучите. Навіщо поповнювати цей цвинтар похованих талантів.

Ти тримаєш в команді 35 людей, а на полі одночасно можуть тренуватися 22. Що робити цим 13, де знаходити мотивацію? Ти отримав гроші, але їх більш приємно заробляти. Можу це говорити як людина, яка 3 роки просто отримувала гроші. Я виповзав з тренувань, щоб було відчуття, що я заробив гроші", - сказав Худжамов.