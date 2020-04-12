Коноплянка назвав найважливіший матч в кар'єрі

Дебютний матч за Дніпро став найпам'ятнішим для Євгена Коноплянки.

Про це розповів сам футболіст.

Важливо: Коноплянка шкодує про пізній переїзд в Європу

"Напевно, дебют у складі Дніпра. Це найпам'ятніші моменти. Немає значення, як я зіграв, забив гол чи ні. Ці емоції просто не передати.

Мурашки бігають по шкірі. Дихання збивається, ти не розумієш, що робити. Ніжки трохи тремтять. Ніби заново вчишся ходити. Можна згадати багато голів, але таке запам'ятовується на все життя", – сказав Коноплянка.