Вукоєвич: На вулицях Києва стріляли, в місті було небезпечно

Про це розповів сам ексгравець Динамо.

"Я був футболістом київського Динамо, коли почалися події на Майдані. Я намагався зосередитися на футболі, але не міг. Тоді на вулицях Києва стріляли, в місті було небезпечно. Матч Ліги Європи між Динамо і Валенсією провели на Кіпрі. Потім ми два місяці тренувалися в Марбельї. Це була важка частина моєї кар'єри. Я довгий час грав в Україні, і в Києві мій другий дім після Загреба", - сказав Вукоєвич.