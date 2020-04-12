Легендарного гравця Ліверпуля виписали з лікарні

Легендарний гравець Ліверпуля Кенні Далгліш виписаний з лікарні після зараження коронавірусом.

Про це розповів сам ексгравець.

Актуально: Коронавірус: У світі понад 100 тисяч померлих. Ситуація на 12 квітня

"Персонал лікарні відмінно справляється зі своєю роботою. Нам пощастило, що у нас є такі лікарі і медсестри. Я бажаю кожному з них всього найкращого, оскільки вони старанно працюють, щоб допомогти нам пройти через це. Люди думають, що моє ім'я на щось вплинуло, але кожен пацієнт у лікарні отримує однакову допомогу", - сказав Далгліш.