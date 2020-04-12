Луческу: Кастільо бреше, що я його не відпускав на похорон мами

Колишній гравець Шахтаря Нері Кастільо, який звинуватив Мірча Луческу, що той не відпустив мексиканця на похорон мами, сказав не правду.

Про це розповів сам румунський наставник.

"Це неправда. Я вважаю, що сім'я набагато важливіше, ніж футбол. Він не показував свій футбол, але я йому не забороняв. Чому він це сказав? Можливо, він не був задоволений. Ми взяли його з Олімпіакоса як хорошого гравця, але він не зміг конкурувати з нашими бразильцями. Я не знаю, чому він так сказав. Може засмутився, що не зміг дати команді те, що ми від нього очікували, не зміг стати основним. Я потім допоміг йому залишити Шахтар. Я розмовляв з Свеном-Гораном Ерікссоном (тренером Ман Сіті), щоб Нері перебрався до Англії. Я думав, що Англія буде стимулювати його набагато сильніше. Я не хотів би більше говорити про слова Кастільо",- сказав Луческу

Мексиканець Нері Кастільо був на контракті у Шахтаря з 2007 по 2011 рік, зіграв 18 матчів і забив 2 голи. За цей час він відправлявся в оренду в клуби Манчестер Сіті, Дніпро, Чикаго Файр і Аріс.