Євген Коноплянка вважає дебютний матч за Дніпро найкращим у своїй кар'єрі.

Про це він розповів в прямому ефірі інстаграма Шахтаря.

"Напевно, дебют в складі Дніпра. Це найбільш пам'ятні моменти. Немає значення, як я зіграв. Ці емоції просто не передати. Мурашки біжать по шкірі. Дихання збивається, ти не розумієш, що робити. Ніжки трохи тремтять. Ніби заново вчишся ходити", - сказав Коноплянка.