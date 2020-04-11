Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.
Розуміння того як потрібно спілкуватися з гравцями виділяло легендарного сера Алекса Фергюсона та інших тренерів.
Про це розповів захисник Манчестер Юнайтед Філ Джонс.
"Розуміння, як працювати з кожним гравцем, виділяло його на тлі інших тренерів. Я ніколи не бачив, щоб хтось краще розумів і спілкувався з гравцями. Він дуже точно розумів, коли дати гравцеві відпочинок, коли випустити його на поле, коли обійняти його, коли пройтися по ньому "феном", коли дати йому час наодинці з самим собою", - сказав Джонс.
Нагадаємо, Алекс Фергюсон пожертвував 405 тис. фунтів із вдячності за операцію.