Розуміння того як потрібно спілкуватися з гравцями виділяло легендарного сера Алекса Фергюсона та інших тренерів.

Про це розповів захисник Манчестер Юнайтед Філ Джонс.

"Розуміння, як працювати з кожним гравцем, виділяло його на тлі інших тренерів. Я ніколи не бачив, щоб хтось краще розумів і спілкувався з гравцями. Він дуже точно розумів, коли дати гравцеві відпочинок, коли випустити його на поле, коли обійняти його, коли пройтися по ньому "феном", коли дати йому час наодинці з самим собою", - сказав Джонс.