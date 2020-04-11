Після відновлення сезону Бундесліги поєдинки будуть відбуватися без глядачів.

Таку думку висловив півзахисник Айнтрахта Желсон Фернандес.

"Коли ми відновимо матчі, вони будуть проходити за закритими дверима. Я думаю, це трапиться в кінці травня. Неможливо уявити, що в червні, липні, серпні ми будемо грати перед п'ятдесятьма тисячами фанатів. Це було б неправильно", - сказав Фернандес.