Джерело - Football Italia.
Стали відомі можливі терміни відновлення сезону Серії А, перерваного через пандемію коронавіруса.
Про це повідомляє Football Italia.
Якщо команди повернуться до тренувань 4 травня, то зможуть продовжити грати з 31 травня.
Даний варіант буде обговорюватися на відеоконференції за участю представників клубів 21 квітня.
Якщо сезон дійсно відновиться 31 травня, а команди будуть проводити ігри кожні три дні, то сезон вийде завершити в кінці липня або в крайньому випадку 3 серпня.
Після цього клубам дадуть приблизно місяць на відпочинок і підготовку, а новий сезон стартує на початку вересня.
Нагадаємо, італійські клуби можуть втрати 1 млрд євро через скасування сезону.