Якщо команди повернуться до тренувань 4 травня, то зможуть продовжити грати з 31 травня

Джерело - Football Italia.

Стали відомі можливі терміни відновлення сезону Серії А, перерваного через пандемію коронавіруса.

Про це повідомляє Football Italia.

Якщо команди повернуться до тренувань 4 травня, то зможуть продовжити грати з 31 травня.

Даний варіант буде обговорюватися на відеоконференції за участю представників клубів 21 квітня.

Якщо сезон дійсно відновиться 31 травня, а команди будуть проводити ігри кожні три дні, то сезон вийде завершити в кінці липня або в крайньому випадку 3 серпня.

Після цього клубам дадуть приблизно місяць на відпочинок і підготовку, а новий сезон стартує на початку вересня.

Нагадаємо, італійські клуби можуть втрати 1 млрд євро через скасування сезону.