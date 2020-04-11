 Філіппов – найкращий в УПЛ з реалізації моментів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Худжамов: З такими як Усик краще не розмовляти
Сьогодні 12:22 1852 6
Колишній гравець Таврії та Зорі помер в окупованому Криму
Сьогодні 15:43 971 1
Дем'яненко покинув Нітру
Сьогодні 14:28 839
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні
Сьогодні 11:14 617 1
Вербич назвав умови переходу в інший клуб
Сьогодні 10:47 1438
Морозюк: Пісня Путін х**ло була хітом
Вчора 20:31 1446 1
Де Пена може перейти у Редінг
Вчора 19:56 1631
Наполі слідкує за двома гравцями Динамо
Вчора 19:17 2180
Пятов обдумує завершення кар’єри у збірній України.
Вчора 16:48 2003
У мережі закликали позбавити громадянства Усика
Вчора 16:14 5832 20
Блоги
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:03 3368
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч
ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:37 243
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні
ВІДЕО. Ломаченко знищив росіянина Селімова на Олімпійських іграх у Пекіні Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:14 605 1
Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке
Баласт Динамо, заміна Пятову та Скрипник проти Вернидуба - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 20:33 1164
Рік тому Динамо безкоштовно підписало Де Пену. Три найкращі голи уругвайця
Рік тому Динамо безкоштовно підписало Де Пену. Три найкращі голи уругвайця Valeriy Ruchka
Вчора 18:04 654
ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза
ВІДЕО. Всупереч законам фізики. Легендарний гол Роберто Карлоса в ворота Бартеза Андрій Твердохліб
Вчора 17:45 3079
У мережі закликали позбавити громадянства Усика
У мережі закликали позбавити громадянства Усика Valeriy Ruchka
Вчора 16:14 5828 20
Світоліна показала улюблені вбрання на карантині
Світоліна показала улюблені вбрання на карантині Valeriy Ruchka
Вчора 13:20 642
ВІДЕО. Скандальна поразка Ломаченка стала єдиною у любительській кар'єрі
ВІДЕО. Скандальна поразка Ломаченка стала єдиною у любительській кар'єрі Андрій Твердохліб
Вчора 13:15 3163
Про здачу матчів, алкоголь та скільки заробляють тенісисти - Сергій Стаховський
Про здачу матчів, алкоголь та скільки заробляють тенісисти - Сергій Стаховський Valeriy Ruchka
Вчора 12:40 392 2
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальну швидкість ударів
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальну швидкість ударів Андрій Твердохліб
09.04.2020 14:08 653
ВІДЕО. Алієв повторив 5 своїх легендарних штрафних
ВІДЕО. Алієв повторив 5 своїх легендарних штрафних Андрій Твердохліб
09.04.2020 14:00 3363
Дешевий понт - Форвард Динамо спростував свої ж слова про подарований BMW
Дешевий понт - Форвард Динамо спростував свої ж слова про подарований BMW Valeriy Ruchka
09.04.2020 13:19 3643
Роналдіньо перебуває під домашнім арештом в розкішному готелі з п'ятизірковим сервісом
Роналдіньо перебуває під домашнім арештом в розкішному готелі з п'ятизірковим сервісом Valeriy Ruchka
09.04.2020 12:08 821
Геніальний асист Мілевського у півфіналі Кубка Білорусі
Геніальний асист Мілевського у півфіналі Кубка Білорусі Valeriy Ruchka
08.04.2020 23:40 1503
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:30 Пряма трансляція Смолевичі - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 4 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 474
16:25 Футбол Тоттенгем націлений підписати Коутінью 107
16:11 Футбол Філіппов – найкращий в УПЛ з реалізації моментів 172
16:03 Блог ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі 3380
15:51 Футбол Слуцьк не зміг обіграти Вітебськ у 4 турі чемпіонату Білорусі 236
15:43 Футбол Колишній гравець Таврії та Зорі помер в окупованому Криму 971 1
15:28 Теніс Цуренко: Після торішнього Вімблдону хотіла кинути теніс 273
15:16 Бокс Майдана зберіг вибитий зуб Мейвезера 565
14:55 Футбол Коноплянка: Я бачу Шахтар у фіналі Ліги Європи 404
14:49 Футбол Російський тренер ввів, досить дивні, штрафи для гравців 473
14:45 Футбол Худжамов став на захист української мови 672
14:28 Футбол Дем'яненко покинув Нітру 839
14:18 Футбол Цітаішвілі необхідно покинути Динамо – Джулай 887 1
13:58 Футбол Худжамов надіється відновити кар’єру 669
13:46 Футбол Сабо розкритикував Суркіса за трансфери Динамо 1257
13:32 Футбол Арсенал зацікавлений у трансфері Мертенса 609
13:29 Футбол Худжамов: Якщо кажеш, що Сталін – тварюка, то стаєш порохоботом 759
13:19 Футбол Худжамов назвав унікальність Луніна 1080
12:57 Футбол Інтер викупить контракт хавбека Сассуоло Сенсі 632
12:50 Пряма трансляція Динамо Брест - Іслоч: онлайн-трансляція матчу 4 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 633
12:47 Бокс Лопес: Я сміюсь над Ломаченком 2151
12:37 Блог ВІДЕО. Стаховський перемагав Федерера на Вімблдоні: згадуємо легендарний матч 245
12:33 Футбол Рибалка може стати футбольним агентом 1006
12:22 Футбол Худжамов: З такими як Усик краще не розмовляти 1852 6
12:16 Хокей У НХЛ назвали варіант завершення сезону 919

Філіппов – найкращий в УПЛ з реалізації моментів

Сьогодні 16:11 172 0
Нападник Десни демонструє найкращу реалізацію гольових моментів
Філіппов – найкращий в УПЛ з реалізації моментів
#Філіппов, #Десна, #УПЛ

Джерело - zbirna.com.

Форвард чернігівської Десни Олександр Філіппов є лідером чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги з реалізації гольових моментів.

Про це повідомляє Zbirna.com.

На рахунку гравця 13 забитих м'ячів при 28-ми шансах. Реалізація становить 46,4 %,

Єдиний футболіст, окрім форварда Десни, який перевершив позначку в 40 %, - хавбек донецького Шахтаря Марлос (20 моментів, 9 голів, 45 відсотків).

Найгірший показник реалізації у форварда донецького Олімпіка Шахаба Захеді - 20 нагод, 3 голи, 15 %.

Нагадаємо, лідер Десни хоче грати в Італії.

Коментарі ()