Філіппов – найкращий в УПЛ з реалізації моментів

Нападник Десни демонструє найкращу реалізацію гольових моментів

Форвард чернігівської Десни Олександр Філіппов є лідером чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги з реалізації гольових моментів.

Про це повідомляє Zbirna.com.

На рахунку гравця 13 забитих м'ячів при 28-ми шансах. Реалізація становить 46,4 %,

Єдиний футболіст, окрім форварда Десни, який перевершив позначку в 40 %, - хавбек донецького Шахтаря Марлос (20 моментів, 9 голів, 45 відсотків).

Найгірший показник реалізації у форварда донецького Олімпіка Шахаба Захеді - 20 нагод, 3 голи, 15 %.

Нагадаємо, лідер Десни хоче грати в Італії.