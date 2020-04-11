Худжамов: Якщо кажеш, що Сталін – тварюка, то стаєш порохоботом

У сучасній Україні патріоти та противники Радянського Союзу одразу стають бандерівцями або порохоботами.

Таку думку висловив ексголкіпер Маріуполя Рустам Худжамов.

"Якщо ти вважаєш, що СРСР – режим абсолютних вбивць, то не можеш це казати, бо стаєш порохоботом чи бандерівцем. Якщо кажеш, що Сталін – тварюка, то також стаєш порохоботом. Не українцем, не патріотом, не свідомою людиною, а падлюкою для всіх. Це проблема", - заявив футболіст.