Міжнародний кубок чемпіонів скасували через коронавірус

Міжнародний кубок чемпіонів-2020 не відбудеться через коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

"Здоров'я та безпека гравців, персоналу, уболівальників і всіх, хто бере участь в наших матчах, завжди мають першорядне значення. Відсутність ясності в тому, коли будуть зняті обмеження, а також невизначеність з календарем ігор європейського футболу означають, що планування чоловічого Міжнародного кубка чемпіонів влітку є нездійсненним", - йдеться в повідомленні турніру.