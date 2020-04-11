Міжнародний кубок чемпіонів скасували через коронавірус

Джерело - ukrinform.ua.
Міжнародний кубок чемпіонів-2020 не відбудеться через коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
"Здоров'я та безпека гравців, персоналу, уболівальників і всіх, хто бере участь в наших матчах, завжди мають першорядне значення. Відсутність ясності в тому, коли будуть зняті обмеження, а також невизначеність з календарем ігор європейського футболу означають, що планування чоловічого Міжнародного кубка чемпіонів влітку є нездійсненним", - йдеться в повідомленні турніру.
У популярному товариському турнірі щорічно беруть участь провідні клуби світу.
Відзначимо, що в минулому році Міжнародний кубок чемпіонів виграла Бенфіка.
Нагадаємо, у легенди Ліверпуля виявили коронавірус.