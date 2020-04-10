У Барселоні спростували звинувачення у корупції

Джерело - sportarena.com.
Керівництво Барселони заперечує звинувачення в корупції, які висунув її колишній віцепрезидент Емілі Русо.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"У світлі серйозних і необґрунтованих звинувачень пана Русо, Барселона категорично заперечує будь-яку діяльність, яку можна вважати корупційною, і залишає за собою право на судовий позов.
Аналіз дій служби моніторингу соціальних мереж все ще проводиться незалежною компанією. Звіту поки немає, а значить ще ніяких висновків зробити не можна. Клуб надав всю інформацію аналітикам по цій угоді", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, керівництво Барселони звинуватили у корупції.