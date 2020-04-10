На стадіоні Металург стартувала реконструкція

У Кривому Розі розпочався ремонт західної частини стадіону Металург.

Про це повідомляє сайт міської ради.

Планують провести повний ремонт спортивного комплексу. Оновлять приміщення, поміняють в них вікна, проведуть заміну трибун, зроблять перекриття і гідроізоляційний шар чаші стадіону, передбачена реставрація фасаду комплексу. Також упорядкують навколишню територію.

Підрядник планує витратити на реконструкцію майже 55 млн гривень. Ремонт фасаду стадіону Металург хочуть виконати до 30 грудня 2020 року.

Стадіон розрахований на 29 700 місць.

Нагадаємо, вартість гравців УПЛ впала через епідемію коронавірусу.