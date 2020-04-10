У захисника Динамо та збірної України Олександра Караваєва перша спроба опинитись у Шахтарі завершилась фіаско.

Про це заявив сам захисник.

"У дитячі роки я приїхав в академію, і мене не взяли в Шахтар. І все – я поїхав назад в Херсон. Не знав, що буде далі.

Але потім, через місяць чи два, мені подзвонили і сказали: Приїжджайте. Нам потрібен гравець. Я приїхав і вже потім скористався шансом, і йшов по сходах: і Другу, і Першу ліги - все пройшов", - зазначив Пятов.