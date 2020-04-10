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Іспанський футболіст розробив респіратор проти коронавірусу

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Іспанський футболіст розробив респіратор проти коронавірусу
#Кінтанілья, #Ібіца

Джерело - footballhub.com.ua.

Центральний захисник іспанського клубу Ібіца Алекс Кінтанілья розробив респіратор проти коронавірусу.

Про це повідомляє Marca.

Футболіст зібрав команду людей з Більбао, Нанта, Мадрида, Кадіса і Галісії. Вони за допомогою відеоз’язку спроєктувати і розробили механічний респіратор. Весь процес зайняв у нього з партнерами 19 днів, упродовж яких вони працювали по 12 годин. 

Вартість одного респіратора, розробленого футболістом, становить близько двох тисяч євро. Аналогічні пристрої на іспанському ринку коштують приблизно 20 тисяч в євровалюті.

Раніше, клуб Ібіца підписав гравця Черкащини Віталія Бойко.

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