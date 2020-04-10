Іспанський футболіст розробив респіратор проти коронавірусу

Героєм Кінтанілью називають за його добрий намір

Центральний захисник іспанського клубу Ібіца Алекс Кінтанілья розробив респіратор проти коронавірусу.

Про це повідомляє Marca.

Футболіст зібрав команду людей з Більбао, Нанта, Мадрида, Кадіса і Галісії. Вони за допомогою відеоз’язку спроєктувати і розробили механічний респіратор. Весь процес зайняв у нього з партнерами 19 днів, упродовж яких вони працювали по 12 годин.

Вартість одного респіратора, розробленого футболістом, становить близько двох тисяч євро. Аналогічні пристрої на іспанському ринку коштують приблизно 20 тисяч в євровалюті.

Раніше, клуб Ібіца підписав гравця Черкащини Віталія Бойко.