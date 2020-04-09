 Відомий коментатор: Нинішнє турнірне становище Динамо - це те, на що заслуговує команда | Футбол | Champion.com.ua
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Джулай: Нинішнє турнірне становище Динамо - це те, на що заслуговує команда

Сьогодні 21:25 528 0
Джулай поділився думкою про Динамо
Джулай: Нинішнє турнірне становище Динамо - це те, на що заслуговує команда
#Вацко, #Джулай, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Нинішні показники у турнірній таблиці УПЛ київського Динамо є результатом спільної діяльності всього клубу.

Про це заявив відомий коментатор Дмитро Джулай.

"Що потрібно зробити, щоб навести порядок в Динамо? Простіше було б відповісти про коронавірус з конкретними датами, ніж відповісти на це питання. Не знаю, скільки років вже намагаємося дати відповідь на це питання, але нічого не змінюється. 

Що відображають результати після 23 турів? Не одного, не двох, а 23. Вони відображають те, на що заслуговує команда. 

Це камінь гравцям, тренерам або керівництву? Усім відразу. Чому потрібно когось виділяти і говорити, що ці хороші, а ці - погані. Це результат спільної діяльності. Це клуб, який працює весь, працює вся структура в певних умовах і дає такий "чудовий" результат", - сказав Джулай.

Раніше, Кравець пояснив, чому не повертається у Динамо.

Нагадаємо, Саленко зімітував струс мозку заради переходу до київського Динамо.

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