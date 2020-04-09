Показники у турнірній таблиці мають формувати ставлення до тренерського штабу київського Динамо.

Про це заявив відомий коментатор Дмитро Джулай.

"Це питання можна було ставити ще після першої відставки Михайличенка в 2004 році. Взагалі, це питання можна було ставити майже завжди. Останнім винятком була робота Сергія Реброва та його результати.

Можна подивитися до турнірної таблиці, де вказана кількість поразок і набраних очок. Це в значній мірі формує ставлення до тренерського штабу", - сказав Джулай.