Джерело - Чемпіон.
Показники у турнірній таблиці мають формувати ставлення до тренерського штабу київського Динамо.
Про це заявив відомий коментатор Дмитро Джулай.
"Це питання можна було ставити ще після першої відставки Михайличенка в 2004 році. Взагалі, це питання можна було ставити майже завжди. Останнім винятком була робота Сергія Реброва та його результати.
Можна подивитися до турнірної таблиці, де вказана кількість поразок і набраних очок. Це в значній мірі формує ставлення до тренерського штабу", - сказав Джулай.
Раніше, Кравець пояснив, чому не повертається у Динамо.
Нагадаємо, Саленко зімітував струс мозку заради переходу до київського Динамо.