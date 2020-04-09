Лідер Ліверпуля побудує у рідному місті першу лікарню, через відсутність якої помер його батько

Відсутність лікарні - жахлива ситуація

Нападник Ліверпуля Садіо Мане регулярно допомагає співвітчизникам в Сенегалі, пожертвував 45 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом, побудував школу в рідному Бамбаєві.

Про це повідомляє Tribuna.com.

У найближчі півроку в місті з'явиться ще і лікарня. Медзаклади - особлива тема для місцевих жителів: на 17 тисяч осіб немає жодної лікарні.

Батько Садіо помер після тривалої хвороби, коли хлопчикові було 7. Причому за кілька місяців до смерті хвороба відступила - сім'я зуміла роздобути ліки, - але потім повернулася. Садіо прийшов на поле, щоб покопати м'яча з друзями, коли до нього підійшов двоюрідний брат і повідомив про смерть батька.

Хвороба повернулася, але на цей раз ліки не спрацювало. Через те, що в Бамбаев не було лікарні, батька довелося везти до сусіднього села. Він помер в дорозі.

У сусідню лікарню їздять і породіллі - в рідному містечку Мане немає і пологового будинку. Альтернатива поїздці - домашні пологи. Саме так на світло з'явилася сестра Садіо.

Раніше, легендарний гравець Ліверпуля потрапив у ДТП.