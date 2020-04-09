Ібрагімович тренується з клубом, акціями якого володіє

Швед перебуває вдома через пандемію коронавірусу

38-річний шведський футболіст Златан Ібрагімович потренувався з командою Хаммарбю, акціями якої володіє.

Про це повідомляє Expressen.

Не виключено, що Златан розглядає можливість повернення в Аллсвенскан (чемпіонат Швеції), щоб зіграти за клуб, яким він володіє на 25 відсотків.

Контракт Ібрагімовича, як і раніше, належить Мілану, але він перебуває вдома в Швеції, оскільки Серія А була призупинена через пандемію коронавірусу. Форвард користується можливістю, щоб зберігати форму.

Під час сьогоднішнього тренування колишній капітан збірної Швеції взяв участь в невеликих командних іграх. Він носив зелену тренувальну майку з написом "Bajen" на спині. Очолювали дві команди Златан і форвард Муамер Танкович.

Раніше Мілан підшукав заміну Ібрагімовичу.

Нагадаємо, син Мальдіні вилікувався від коронавірусу.