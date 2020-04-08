Сидорчук: Мене повернули до Динамо, коли я вже їхав в аеропорт

28-річний український півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук ледь не перейшов в один з турецьких клубів.

Про це повідомив сам гравець.

"Чи правда, що в минулому році вже їхав в аеропорт, щоб полетіти в оренду в турецький Фенербахче, але вже в аеропорту повернули назад? Це було не в аеропорту, а по дорозі. І це був не Фенербахче, а інша команда. Це була б оренда з правом викупу.

Як я поставився до цієї ситуації? Спочатку не дуже добре. Але потім пройшов час, і я зрозумів, що все на краще. Буквально через два тижні після цього випадку я почав постійно грати в основному складі", - зазначив Сидорчук.