Баскетболісти турецького клубу у Росії заразилися коронавірусом

Джерело - Главком.
Баскетболісти турецького Фенербахче могли заразитися коронавірусом під час гостьового матчу Євроліги з російськими Хімками.
Про це заявив гравець стамбульського клубу Костас Слукас.
"Схоже на те, що мої одноклубники привезли коронавірус з Москви, коли ми грали з Хімками. Я в тому матчі участі не брав, залишився в Стамбулі. Ми дуже боялися. Як виявилося, проблема була дискредитована в Туреччині, і тому ліги продовжували працювати, як ніби нічого не відбувалося. Сподіваюся, що вся ця ситуація закінчиться добре", - сказав Слукас.
Наприкінці березня Фенербахче оголосив про чотири випадки зараження в команді, симптоми коронавірусу були виявлені у шести баскетболістів. З Хімками Фенербахче грав 6 березня в Митищах, зустріч завершилася перемогою російського клубу з рахунком 82:68.