Баскетболісти турецького клубу у Росії заразилися коронавірусом

Баскетболісти турецького Фенербахче могли заразитися коронавірусом під час гостьового матчу Євроліги з російськими Хімками.

Про це заявив гравець стамбульського клубу Костас Слукас.

"Схоже на те, що мої одноклубники привезли коронавірус з Москви, коли ми грали з Хімками. Я в тому матчі участі не брав, залишився в Стамбулі. Ми дуже боялися. Як виявилося, проблема була дискредитована в Туреччині, і тому ліги продовжували працювати, як ніби нічого не відбувалося. Сподіваюся, що вся ця ситуація закінчиться добре", - сказав Слукас.