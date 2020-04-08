 Реал оголосив про зниження зарплат гравців - зірка команди категорично проти | Футбол | Champion.com.ua
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Реал оголосив про зниження зарплат гравців - зірка команди категорично проти

Сьогодні 20:40 580 0
Мадридці вирішили взяти приклад з більшості європейських клубів
Реал оголосив про зниження зарплат гравців - зірка команди категорично проти
#Реал, #Кроос

Джерело - football24.ua.

Мадридський Реал вирішив скоротити зарплати футболістів на 10%.

Про це повідомляє Marca.

До такої домовленості дійшли на зустрічі капітан мадридців Серхіо Рамос та спортивний директор вершкових Хосе Санчес. Такий крок дозволить клубу виплачувати зарплати персоналу та уникнути скорочень. Зарплати можуть знизитись до 20%, якщо футбольна перерва затягнеться.

Варто відзначити, що проти такого рішення виступив німецький хавбек Реала Тоні Кроос, заявивши, що кожен з гравців сам повинен розпоряджатись своїми грошима.

Раніше, Реал бажає здійснити грандіозний трансфер у 2021 році.

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