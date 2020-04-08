 Маркевич: Деякі українські клуби відчутно зрізають зарплати футболістам | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич: Деякі українські клуби відчутно зрізають зарплати футболістам

Сьогодні 23:10 267 0
Фахівець розповів про тривожні сигнали
Маркевич: Деякі українські клуби відчутно зрізають зарплати футболістам
#Маркевич

Джерело - Еспрес.

Не найкраще фінансове становище мають деякі українські клуби у зв'язку з пандемією коронавірусу. За словами фахівця, деякі клуби урізують зарплати гравцям.

Про це заявив голова комітету національних збірних України Мирон Маркевич.

"Тривожні сигнали вже надійшли від декількох команд. Футболістам відчутно зрізають зарплати, мотивуючи карантином.

До нас надходять звістки з Європи, нібито гравці провідних клубів погодилися на зниження заробітків на 50-70%. Але не можна порівнювати українських футболістів з європейськими, які заробляють по 10-15 мільйонів євро на рік. Вони можуть дозволити собі зменшити зарплати. Українці ж отримують копійки. І якщо їм взагалі перестануть платити, буде біда", - сказав Маркевич.

Раніше, Верес вдвічі знизив зарплату гравців.

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