Маркевич: Деякі українські клуби відчутно зрізають зарплати футболістам

Не найкраще фінансове становище мають деякі українські клуби у зв'язку з пандемією коронавірусу. За словами фахівця, деякі клуби урізують зарплати гравцям.

Про це заявив голова комітету національних збірних України Мирон Маркевич.

"Тривожні сигнали вже надійшли від декількох команд. Футболістам відчутно зрізають зарплати, мотивуючи карантином.

До нас надходять звістки з Європи, нібито гравці провідних клубів погодилися на зниження заробітків на 50-70%. Але не можна порівнювати українських футболістів з європейськими, які заробляють по 10-15 мільйонів євро на рік. Вони можуть дозволити собі зменшити зарплати. Українці ж отримують копійки. І якщо їм взагалі перестануть платити, буде біда", - сказав Маркевич.