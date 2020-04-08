Протасов: Дострокове завершення чемпіонату України не розглядається

Жодної підстави для скасування поєдинків 23 туру в УАФ та УПЛ не має.

Про це заявив перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"УЄФА спочатку планував закінчити сезон до кінця червня. Зараз, як відомо, ці терміни зсунули на серпень. Але ніхто не може сказати, що це остаточне рішення. Тому ми будемо й надалі слідувати рекомендаціям УЄФА та ФІФА. Іншого шляху в нас немає. Зокрема, із самого початку УЄФА рекомендував за можливості, до введення в країні карантину державними органами, продовжувати проводити матчі національних турнірів і єврокубків. При цьому були введені обмеження, і поєдинки проходили без глядачів. Не лише ігри національних чемпіонатів, а й матчі єврокубків.

У нас, зокрема, так пройшли поєдинки 23-го туру УПЛ та один із матчів чвертьфіналу Кубку України. Жодної підстави для скасування цих поєдинків в УАФ та УПЛ не було! Мені дивно чути та читати закиди в бік УАФ із цього приводу. До введення державними органами карантину по всій країні чи в окремих регіонах ми не мали підстав призупиняти футбольні змагання.

Адже ми не планували й зараз не розглядаємо варіант дострокового зупинення чемпіонату. У нас є впевненість, що на цьому етапі, з урахуванням рішень УЄФА, сезон буде продовжено до серпня, а отже, є можливість закінчити чемпіонат і зіграти вирішальні матчі Кубку України. Звичайно, ми враховуємо те, що командам знадобиться час на підготовку для відновлення першості. Скільки саме часу буде потрібно перед рестартом, ми обов'язково узгодимо спільно з представниками клубів.

Повторюся, на даному етапі інші варіанти, окрім повноцінного догравання чемпіонату, УАФ не розглядаються. Тому я прошу фахівців, тренерів, власників клубів не спекулювати на цій темі! Варіанту Б в УАФ наразі немає, і думка керівництва одностайна – чемпіонат потрібно дограти. Фантазувати, домислювати якісь варіанти зараз не потрібно. Ми чекаємо на подальший розвиток подій і сподіваємося, що ситуація в боротьбі з вірусом COVID-19 стабілізується, хоча в УЄФА нинішній час називають періодом повної невизначеності", - зазначив Протасов.