 Колишній гравець Динамо: Приємно бачити, як Роналду злиться | Футбол | Champion.com.ua
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Колишній гравець Динамо: Приємно бачити, як Роналду злиться

Сьогодні 18:55 925 0
Велозу згадав матч проти туринського Ювентуса
Колишній гравець Динамо: Приємно бачити, як Роналду злиться
#Велозу, #Ювентус

Джерело - Goal.com.

Півзахисник Верони Мігель Велозу отримав задоволення від перемоги над Ювентусом, за який виступає Кріштіану Роналду.

Про це заявив сам Велозу.

"Відчуття від перемоги над Роналду? Приголомшливі, тому що я знаю, що він не любить програвати. Бачити його злим було досить приємно, навіть з огляду на той факт, що ми поговорили після матчу.

Це мій найкращий сезон, але я демонструю такі хороші показники завдяки одноклубникам. Не можна говорити: Це зробив Мігель або Пацціні. Ми команда. А якщо всередині колективу все добре, то кожен гравець демонструє відмінну гру", - сказав Велозу.

Нагадаємо, що з 2012 до 2016 року Велозу виступав за київське Динамо. 

Нагадаємо, Ювентус може позбутися Роналду. Зебри не зможуть задовольнити фінансові запити зірки. Зараз португалець заробляє близько 30 мільйонів євро за сезон в Турині.

Раніше повідомлялося, що Роналду втратить 4 млн євро зарплати через коронавірус.

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