Колишній гравець Динамо: Приємно бачити, як Роналду злиться

Джерело - Goal.com.
Півзахисник Верони Мігель Велозу отримав задоволення від перемоги над Ювентусом, за який виступає Кріштіану Роналду.
Про це заявив сам Велозу.
"Відчуття від перемоги над Роналду? Приголомшливі, тому що я знаю, що він не любить програвати. Бачити його злим було досить приємно, навіть з огляду на той факт, що ми поговорили після матчу.
Це мій найкращий сезон, але я демонструю такі хороші показники завдяки одноклубникам. Не можна говорити: Це зробив Мігель або Пацціні. Ми команда. А якщо всередині колективу все добре, то кожен гравець демонструє відмінну гру", - сказав Велозу.
Нагадаємо, що з 2012 до 2016 року Велозу виступав за київське Динамо.
Нагадаємо, Ювентус може позбутися Роналду. Зебри не зможуть задовольнити фінансові запити зірки. Зараз португалець заробляє близько 30 мільйонів євро за сезон в Турині.
Раніше повідомлялося, що Роналду втратить 4 млн євро зарплати через коронавірус.