Колишній гравець Динамо: Приємно бачити, як Роналду злиться

Велозу згадав матч проти туринського Ювентуса

Півзахисник Верони Мігель Велозу отримав задоволення від перемоги над Ювентусом, за який виступає Кріштіану Роналду.

Про це заявив сам Велозу.

"Відчуття від перемоги над Роналду? Приголомшливі, тому що я знаю, що він не любить програвати. Бачити його злим було досить приємно, навіть з огляду на той факт, що ми поговорили після матчу. Це мій найкращий сезон, але я демонструю такі хороші показники завдяки одноклубникам. Не можна говорити: Це зробив Мігель або Пацціні. Ми команда. А якщо всередині колективу все добре, то кожен гравець демонструє відмінну гру", - сказав Велозу.

Нагадаємо, що з 2012 до 2016 року Велозу виступав за київське Динамо.

Нагадаємо, Ювентус може позбутися Роналду. Зебри не зможуть задовольнити фінансові запити зірки. Зараз португалець заробляє близько 30 мільйонів євро за сезон в Турині.

Раніше повідомлялося, що Роналду втратить 4 млн євро зарплати через коронавірус.