Джерело - football24.ua.
Барселона зацікавлена у вінгері Ювентуса Федеріко Бернардескі.
Про це повідомляє Calciomercato.
Барселона хоче зберегти гроші на інші трансфери, тому пропонує Ювентусу обмін на двох своїх гравців – Івана Ракитича та Самюеля Умтіті. У іспанському клубі сподіваються, що туринці погодиться на таку пропозицію без жодних доплат.
У поточному сезону Бернардескі провів 24 матчі, забив 1 гол та віддав 1 асист. Його контракт з Ювентусом чинний до літа 2022 року.
Нагадаємо, Барселона близька до трансферу Мартінеса.