Федеріко Бернардескі влітку може покинути Ювентус

Барселона зацікавлена у вінгері Ювентуса Федеріко Бернардескі.

Про це повідомляє Calciomercato.

Барселона хоче зберегти гроші на інші трансфери, тому пропонує Ювентусу обмін на двох своїх гравців – Івана Ракитича та Самюеля Умтіті. У іспанському клубі сподіваються, що туринці погодиться на таку пропозицію без жодних доплат.

У поточному сезону Бернардескі провів 24 матчі, забив 1 гол та віддав 1 асист. Його контракт з Ювентусом чинний до літа 2022 року.

Нагадаємо, Барселона близька до трансферу Мартінеса.