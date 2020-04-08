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Барселона готова пожертвувати двома гравцями заради Бернардескі

Сьогодні 12:47 720 0
Федеріко Бернардескі влітку може покинути Ювентус
Барселона готова пожертвувати двома гравцями заради Бернардескі
#Барселона, #Ювентус

Джерело - football24.ua.

Барселона зацікавлена у вінгері Ювентуса Федеріко Бернардескі.

Про це повідомляє Calciomercato.

Барселона хоче зберегти гроші на інші трансфери, тому пропонує Ювентусу обмін на двох своїх гравців – Івана Ракитича та Самюеля Умтіті. У іспанському клубі сподіваються, що туринці погодиться на таку пропозицію без жодних доплат.

У поточному сезону Бернардескі провів 24 матчі, забив 1 гол та віддав 1 асист. Його контракт з Ювентусом чинний до літа 2022 року.

Нагадаємо, Барселона близька до трансферу Мартінеса.

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