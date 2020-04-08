Шевченко завжди намагається вдосконалюватися - Мальдера

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко у роботі багато часу приділяє деталям.

Про це розповів асистент головного тренера збірної України Андреа Мальдера.

"Він - трудяга. Такий же, яким був футболістом. У мене склалося відмінне враження від нашої співпраці. Можливо, тому, що чотири роки тому Шевченко хотів працювати саме зі мною і Мауро Тассотті.

Андрій багато слухає, аналізує і приймає рішення. Він буквально заражає всіх в команді своїми ідеями. Він завжди намагається вдосконалюватися.

Звичайно, Шевченко багато чому навчився у своїх колишніх наставників. Він приділяє багато часу деталям і завжди стежить за тим, як працюють його футболісти. Ми ж, своєю чергою, надаємо йому дані, які дозволяють побачити більш повну картину", - розповів Мальдера.