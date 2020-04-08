 Шаран: В УПЛ є час, щоб закінчити чемпіонат до кінця липня | Футбол | Champion.com.ua
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Шаран: В УПЛ є час, щоб закінчити чемпіонат до кінця липня

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Володимир Шаран прокоментував відновлення сезону в УПЛ
Шаран: В УПЛ є час, щоб закінчити чемпіонат до кінця липня
#Шаран, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Решту матчів чемпіонату та Кубка України можна дограти за півтора місяця.

Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

"Кожен футболіст, кожен тренер, кожна команда хоче догравати чемпіонат України. Вважаю, потрібно почекати до кінця квітня. Тоді ситуація, швидше за все, проясниться.

Поки ж можна точно говорити про те, що у нас ще є час, щоб закінчити чемпіонат до кінця липня. З огляду на оголошені рекомендації ФІФА, думаю, за півтора місяця ми встигнемо дограти і чемпіонат України, і Кубок України", - розповів Шаран.

Нагадаємо, дружина гравця Олександрії бачить свого чоловіка у Барселоні.

Раніше повідомлялося, що УПЛ застерегла клуби від невиплати зарплат гравцям під час карантину.

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