Решту матчів чемпіонату та Кубка України можна дограти за півтора місяця.

Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

"Кожен футболіст, кожен тренер, кожна команда хоче догравати чемпіонат України. Вважаю, потрібно почекати до кінця квітня. Тоді ситуація, швидше за все, проясниться.

Поки ж можна точно говорити про те, що у нас ще є час, щоб закінчити чемпіонат до кінця липня. З огляду на оголошені рекомендації ФІФА, думаю, за півтора місяця ми встигнемо дограти і чемпіонат України, і Кубок України", - розповів Шаран.