Бєсєдін: Нападнику у Динамо дуже складно знайти моменти

У грі київського Динамо мало флангових атак та хороших подач.

Про це заявив нападник Динамо Артем Бєсєдін

"Мало моментів буває в матчі або їх взагалі немає. Нападнику у Динамо дуже складно знайти моменти. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну ось дуже важко. Якщо сам щось не викрутиш, не зробиш - в принципі, моменту і не буде за весь матч. Думаю, в цьому проблема.

Мало флангових атак, мало хороших подач, але це моя думка. Звичайно, у мене є моменти, в яких я не забиваю. Я з цим згоден. Треба просто, щоб в кожній лінії був баланс. Кожен знав свою роботу на полі і робив її добре. І все.

І після матчів, тренувань питати один у одного - ти не зробив, ти не забив. Цього немає, тому думаю, що проблема може бути в цьому", - зазначив Бєсєдін.