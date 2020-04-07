 Бєсєдін: Нападнику у Динамо дуже складно знайти моменти | Футбол | Champion.com.ua
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Бєсєдін: Нападнику у Динамо дуже складно знайти моменти

Вчора 23:31 577 0
Нападник - про гру у складі київської команди
Бєсєдін: Нападнику у Динамо дуже складно знайти моменти
#Бєсєдін, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

У грі київського Динамо мало флангових атак та хороших подач.

Про це заявив нападник Динамо Артем Бєсєдін

"Мало моментів буває в матчі або їх взагалі немає. Нападнику у Динамо дуже складно знайти моменти. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну ось дуже важко. Якщо сам щось не викрутиш, не зробиш - в принципі, моменту і не буде за весь матч. Думаю, в цьому проблема.

Мало флангових атак, мало хороших подач, але це моя думка. Звичайно, у мене є моменти, в яких я не забиваю. Я з цим згоден. Треба просто, щоб в кожній лінії був баланс. Кожен знав свою роботу на полі і робив її добре. І все.

І після матчів, тренувань питати один у одного - ти не зробив, ти не забив. Цього немає, тому думаю, що проблема може бути в цьому", - зазначив Бєсєдін.

Раніше, Рибалка міг опинитися в клубі Бундесліги.

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