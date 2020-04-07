 Гвардіола погодився зменшити зарплату в Манчестер Сіті на період коронавірусу | Футбол | Champion.com.ua
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Гвардіола погодився зменшити зарплату в Манчестер Сіті на період коронавірусу

Сьогодні 23:25 58 0
Бажають забезпечити повну виплату зарплат для персоналу
Гвардіола погодився зменшити зарплату в Манчестер Сіті на період коронавірусу
#Гвардіола, #Ман Сіті

Джерело - football24.ua.

Гравці Манчестер Сіті і головний тренер Пеп Гвардіола погодилися на скорочення зарплат через кризу, пов'язану з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє The Times.

Це дозволить мінімізувати збитки клубу та забезпечити повну виплату зарплат для персоналу.

Такий же сценарій чекає на решту клубів сім'ї Сіті, зокрема Нью-Йорк Сіті та Мельбурн Сіті.

Також зазначається, що Гвардіола вів переговори про зменшення своєї зарплати, яка становить 20 млн євро за сезон, ще до того, як його мати померла від коронавірусу. Манчестер Сіті та Пеп узгодять всі формальності після повернення фахівця, який полетів на похорони матері.

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