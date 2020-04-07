В Англії деякі клуби ризикують припинити існування через фінансові проблеми

В Англії деякі клуби можуть припинити своє існування через фінансові проблеми, які спровоковані наслідками пандемії коронавірусу.

Про це заявив керівник Футбольної асоціації Англії Грег Кларк.

"Ми прагнемо завершити футбольний сезон, так як це розв'язувати питання зі зниженням і підвищенням деяких клубів в класі, а деякі клуби виграють заслужені трофеї.

З іншого боку, ми не зможемо завершити сезон, оскільки наш пріоритет - життя людей, а не футбол. Футбол зіткнеться з економічними проблемами, масштаб яких не зможе передбачити жоден з керівників клубів. Пандемія спричинить серйозні фінансові наслідки, через які деякі клуби і ліги ризикують припинити існування", - зазначив Кларк.